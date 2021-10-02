Актриса Лия Ахеджакова прояснила ситуацию с допросом из-за спектакля
Артистка рассказала, что следователь "очень деликатно с ней разговаривал".
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Актриса Лия Ахеджакова опровергла информацию о том, что её вызвали на допрос в Следственный комитет из-за спектакля "Первый хлеб". Она пояснила, что беседовала со следователем в конце августа — начале сентября и с тех пор ничего подобного не случалось. По её словам, тогда для беседы с правоохранителем её вызывали в театр.
"Следователь очень деликатно разговаривал со мной", — рассказала Ахеджакова в беседе с РИА "Новости".
Напомним, что премьера спектакля "Первый хлеб", который поставил польский режиссёр Бениамин Коц по пьесе Рината Ташимова, состоялась 19 июля. Главную роль сыграла народная артистка РФ Лия Ахеджакова. По сюжету её героиня оказывается пьяной на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане. Монолог, который звучит в этот момент, вызвал общественный резонанс. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить нашумевший спектакль на предмет оскорбления ветеранов. Ранее Лайф писал о том, что "Современник" снял с показа спектакль с Ахеджаковой после жалобы "Офицеров России", однако сейчас показы анонсированы на 3 и 4 октября.
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