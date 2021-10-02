Актриса Лия Ахеджакова прояснила ситуацию с допросом из-за спектакля

Актриса Лия Ахеджакова опровергла информацию о том, что её вызвали на допрос в Следственный комитет из-за спектакля "Первый хлеб". Она пояснила, что беседовала со следователем в конце августа — начале сентября и с тех пор ничего подобного не случалось. По её словам, тогда для беседы с правоохранителем её вызывали в театр.

"Следователь очень деликатно разговаривал со мной", — рассказала Ахеджакова в беседе с РИА "Новости".