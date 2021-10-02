Пьяный екатеринбуржец угрожал ребёнку молотком. Видео © VK / "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге пьяный мужчина угрожал ребёнку молотком за то, что тот якобы обидел другого мальчика. Видео инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что екатеринбуржец покрывает крепким матом мальчика, которому на вид примерно 10–12 лет. При этом в руках у него строительный инструмент, которым он обещает проломить подростку голову. Как становится ясно из видео, причиной конфликта послужили детские разборки.

"Ещё раз тронете его, я тебе это в голову вобью с гвоздём или без", — говорит мужчина школьнику, размахивая молотком перед его лицом.

В ситуацию пытались вмешаться прохожие, но мужчина в грубой форме дал понять им, что лезть в конфликт не стоит. При этом сам он, предположительно, был пьян и с трудом стоял на ногах. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых сообщил Лайфу, что по факту случившегося заявлений в полицию не поступало. Тем не менее после появления видео правоохранители организовали проверку.

"Сыщики опрашивают местных жителей на предмет установления личности гражданина с молотком. По одной из отрабатываемых сыщиками уголовного розыска версий, ребёнка мужчины мог кто-то обидеть, а он в результате крайне неадекватно среагировал и отправился с тяжёлым металлическим предметом для того, чтобы выяснить отношения", — уточнил собеседник Лайфа.