Инфекционист заявил, что третья доза повышает эффективность вакцин от ковида в десятки раз
В результате организм более защищён и от оригинального штамма, и от южноафриканского, и от бразильского варианта.
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Третья доза вакцины позволяет в десятки раз увеличить защиту от коронавируса, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в своём видеообращении на 26-м Национальном конгрессе сообщества общей научной медицины (Fadoi), который проходит во Флоренции.
"Через 15 дней после введения третьей дозы Moderna повышаются защитные барьеры: в 23 раза против первой мутации оригинального штамма, в 32 раза против южноафриканской вариации и в 44 раза — против бразильского варианта. При введении бустерной дозы [от Pfizer – BioNTech] значительно повышается титр антител как у пожилых, так и у молодых", — цитирует Фаучи ANSA.
Эффективность вакцин снижается при более высокой вирусной нагрузке и на фоне заразности дельта-штамма. Moderna — с 91 до 81%. А Pfizer — с 85 до 75%.
Напомним, в Белом доме назвали шокирующим число жертв от коронавируса в США: почти 700 тысяч человек.
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