Инфекционист заявил, что третья доза повышает эффективность вакцин от ковида в десятки раз

Третья доза вакцины позволяет в десятки раз увеличить защиту от коронавируса, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в своём видеообращении на 26-м Национальном конгрессе сообщества общей научной медицины (Fadoi), который проходит во Флоренции.

"Через 15 дней после введения третьей дозы Moderna повышаются защитные барьеры: в 23 раза против первой мутации оригинального штамма, в 32 раза против южноафриканской вариации и в 44 раза — против бразильского варианта. При введении бустерной дозы [от Pfizer – BioNTech] значительно повышается титр антител как у пожилых, так и у молодых", — цитирует Фаучи ANSA.

Эффективность вакцин снижается при более высокой вирусной нагрузке и на фоне заразности дельта-штамма. Moderna — с 91 до 81%. А Pfizer — с 85 до 75%.