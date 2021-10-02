Лавров назвал идеологизацию внешней политики проигрышным путём
По его словам, сейчас внешнеполитический курс РФ направлен на внутреннее развитие страны.
Фото © ТАСС / picture alliance / Luiz Rampelot
Идеологизация внешней политики является проигрышным путём. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Не только советский, но и мировой опыт говорят о том, что идеологизация внешней политики — это путь проигрышный", — сказал он в ходе выступления на XXIX ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
"Крестовый поход на несогласных": Лавров назвал "саммит демократий" движением к расколу мирового сообщества
По словам главы дипломатического ведомства, сегодня Россия взяла такой внешнеполитический курс, который позволит создать благоприятные условия для внутреннего развития государства, укрепления его безопасности и улучшения социального положения граждан. При этом в качестве основного преимущества России перед другими странами Лавров назвал отсутствие каких-либо идеологических табу или пристрастий.
Кроме того, как уже писал Лайф, выступая на ассамблее, Сергей Лавров заявил, что созданный альянс между США, Великобританией и Австралией (AUKUS) может быть направлен на размытие многолетнего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Комментариев: 0