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Лавров назвал идеологизацию внешней политики проигрышным путём

По его словам, сейчас внешнеполитический курс РФ направлен на внутреннее развитие страны.

2 октября, 14:08
<p>Фото © ТАСС / picture alliance / Luiz Rampelot</p>

Фото © ТАСС / picture alliance / Luiz Rampelot

Идеологизация внешней политики является проигрышным путём. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Не только советский, но и мировой опыт говорят о том, что идеологизация внешней политики — это путь проигрышный", — сказал он в ходе выступления на XXIX ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

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По словам главы дипломатического ведомства, сегодня Россия взяла такой внешнеполитический курс, который позволит создать благоприятные условия для внутреннего развития государства, укрепления его безопасности и улучшения социального положения граждан. При этом в качестве основного преимущества России перед другими странами Лавров назвал отсутствие каких-либо идеологических табу или пристрастий.

Кроме того, как уже писал Лайф, выступая на ассамблее, Сергей Лавров заявил, что созданный альянс между США, Великобританией и Австралией (AUKUS) может быть направлен на размытие многолетнего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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