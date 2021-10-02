Советник Зеленского после покушения пересел на бронированное авто
Он признался после случившегося, что было жутковато, но отметил, что правоохранители сработали очень оперативно.
Фото © Телеграм-канал "Политика страны"
Советник и близкий друг президента Украины Сергей Шефир заявил, что после покушения решил передвигаться на бронированном автомобиле.
"Да, это не секрет. Пока это необходимо, так как я являюсь фигурантом уголовного производства. Начал ездить на бронированной машине. Мне сказали, что пока это необходимо", — заявил он в эфире телеканала "Дом".
Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, водитель ранен, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде тогда озвучили версии произошедшего, в числе которых якобы "русский след". Сам советник Зеленского Шефир позже назвал цель покушения. Он признался, что было жутковато, и отметил, что правоохранительные органы сработали очень оперативно.
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