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Советник Зеленского после покушения пересел на бронированное авто

Он признался после случившегося, что было жутковато, но отметил, что правоохранители сработали очень оперативно.

2 октября, 14:21
<p>Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/stranaua/17863" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Политика страны"</a></p>

Фото © Телеграм-канал "Политика страны"

Советник и близкий друг президента Украины Сергей Шефир заявил, что после покушения решил передвигаться на бронированном автомобиле.

"Да, это не секрет. Пока это необходимо, так как я являюсь фигурантом уголовного производства. Начал ездить на бронированной машине. Мне сказали, что пока это необходимо", — заявил он в эфире телеканала "Дом".

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Напомним, покушение на советника президента Украины Сергея Шефира было совершено 22 сентября недалеко от села Лесники под Киевом. В автомобиль попало более десяти пуль, водитель ранен, он в реанимации. Сам Шефир не пострадал. В Раде тогда озвучили версии произошедшего, в числе которых якобы "русский след". Сам советник Зеленского Шефир позже назвал цель покушения. Он признался, что было жутковато, и отметил, что правоохранительные органы сработали очень оперативно.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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