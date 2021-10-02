Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября 2021, 17:28
5403

Бывшего владельца Черкизона задержали в Черногории после прошения о политическом убежище

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Ранее суд Подгорицы арестовал миллиардера, через месяц будет принято решение о выдаче его РФ.

Бизнесмен, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов до своего задержания попросил у властей Черногории политического убежища. Об этом сообщила адвокат предпринимателя Марина Русакова.

"Именно на этом основании местные адвокаты обжаловали сегодняшнее решение (об аресте. — Прим. Лайфа.), считая его незаконным и необоснованным", — цитирует юриста РИА "Новости".

Суд в Черногории оставил под стражей экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова
Суд в Черногории оставил под стражей экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова

Напомним, в 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. За год до этого в Подмосковье нашли джип, а в нём — тела владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Оба были убиты выстрелами в голову. Обвинение в причастности к расправе над бизнесменами было предъявлено Исмаилову и его подельнику Мехману Керимову. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия.

Взлёт и крах хозяина Черкизона: Что ждёт экс-миллиардера Тельмана Исмаилова в России
Взлёт и крах хозяина Черкизона: Что ждёт экс-миллиардера Тельмана Исмаилова в России
BannerImage
Ирина Мусина
  • Новости
  • Черногория
  • Тельман Исмаилов
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar