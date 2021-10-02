Бывшего владельца Черкизона задержали в Черногории после прошения о политическом убежище
Ранее суд Подгорицы арестовал миллиардера, через месяц будет принято решение о выдаче его РФ.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Бизнесмен, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов до своего задержания попросил у властей Черногории политического убежища. Об этом сообщила адвокат предпринимателя Марина Русакова.
"Именно на этом основании местные адвокаты обжаловали сегодняшнее решение (об аресте. — Прим. Лайфа.), считая его незаконным и необоснованным", — цитирует юриста РИА "Новости".
Напомним, в 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. За год до этого в Подмосковье нашли джип, а в нём — тела владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва. Оба были убиты выстрелами в голову. Обвинение в причастности к расправе над бизнесменами было предъявлено Исмаилову и его подельнику Мехману Керимову. Экс-владельцу Черкизовского рынка также предъявили обвинение в незаконном обороте оружия.
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