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Москвичей предупредили о приближении "барической горы"

Специалисты сравнивают это явление с погружением в шахту глубиной примерно 220 метров.

2 октября, 14:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Синоптики центра изучения погоды "Фобос" призвали жителей Москвы подготовиться к сильному повышению атмосферного давления, которое ожидается в столице уже в начале недели. Причиной "барической горы" является обширный антициклон, накрывший европейскую часть России.

"Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров", заявили в "Фобосе".

Так, рекордное значение, предположительно, будет достигнуто 4 и 5 октября. Показания барометров составят 768 мм ртутного столба — это уже на 22 единицы выше нормы. Постепенное ослабление влияния антициклона ожидается только 6 октября, тогда начнёт снижаться и атмосферное давление.

Ранее метеорологи рассказали, ждать ли в Москве снега в октябре. Синоптики отмечают, что погода из-за глобального потепления становится всё менее предсказуемой.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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