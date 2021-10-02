Москвичей предупредили о приближении "барической горы"

Синоптики центра изучения погоды "Фобос" призвали жителей Москвы подготовиться к сильному повышению атмосферного давления, которое ожидается в столице уже в начале недели. Причиной "барической горы" является обширный антициклон, накрывший европейскую часть России.

"Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров", — заявили в "Фобосе".

Так, рекордное значение, предположительно, будет достигнуто 4 и 5 октября. Показания барометров составят 768 мм ртутного столба — это уже на 22 единицы выше нормы. Постепенное ослабление влияния антициклона ожидается только 6 октября, тогда начнёт снижаться и атмосферное давление.