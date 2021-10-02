В Белоруссии обвинили CNN в самопиаре на интервью с Лукашенко

Интервьюер американской телекомпании CNN Мэтью Чанс в беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не ставил целью услышать ответы на конкретные вопросы, а занимался пиаром, заявили в БелТА.

"Целью Мэтью Чанса было не получить ответы на вопросы и рассказать об этом аудитории телеканала, а исключительно самопиар и откровенная конфронтация в нарушение всех канонов журналистики. Уже в самом начале, предъявив заезженные фейки насчёт нарушений прав человека, журналист предложил Александру Лукашенко извиниться перед белорусским народом", — говорится в материале агентства.