В Белоруссии обвинили CNN в самопиаре на интервью с Лукашенко
Там отметили, что интервьюер был нацелен на откровенную конфронтацию в нарушение всех канонов журналистики.
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Интервьюер американской телекомпании CNN Мэтью Чанс в беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не ставил целью услышать ответы на конкретные вопросы, а занимался пиаром, заявили в БелТА.
"Целью Мэтью Чанса было не получить ответы на вопросы и рассказать об этом аудитории телеканала, а исключительно самопиар и откровенная конфронтация в нарушение всех канонов журналистики. Уже в самом начале, предъявив заезженные фейки насчёт нарушений прав человека, журналист предложил Александру Лукашенко извиниться перед белорусским народом", — говорится в материале агентства.
Белорусское агентство пояснило, что Лукашенко изначально согласился на интервью с условием, что из него не станут вырезать фрагменты и дополнять готовый материал. CNN заверил, что его требования будут соблюдены, однако нарушил обещание.
Напомним, 2 октября (запись проходила 30 сентября) американская телекомпания CNN опубликовала интервью с Лукашенко, в котором он ответил на множество вопросов. В частности, он озвучил условие, при котором мог бы стать вечным президентом республики. Высказался о борьбе с ковидом в странах Запада, назвав её провальной. А также он назвал шуткой свои слова о лечении ковида при помощи водки и бани.
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