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В Белоруссии обвинили CNN в самопиаре на интервью с Лукашенко

Там отметили, что интервьюер был нацелен на откровенную конфронтацию в нарушение всех канонов журналистики.

2 октября, 14:42
<p>Фото © Официальный <a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> президента Республики Беларусь</p>

Фото © Официальный сайт президента Республики Беларусь

Интервьюер американской телекомпании CNN Мэтью Чанс в беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не ставил целью услышать ответы на конкретные вопросы, а занимался пиаром, заявили в БелТА.

"Целью Мэтью Чанса было не получить ответы на вопросы и рассказать об этом аудитории телеканала, а исключительно самопиар и откровенная конфронтация в нарушение всех канонов журналистики. Уже в самом начале, предъявив заезженные фейки насчёт нарушений прав человека, журналист предложил Александру Лукашенко извиниться перед белорусским народом", — говорится в материале агентства.

Белорусское агентство пояснило, что Лукашенко изначально согласился на интервью с условием, что из него не станут вырезать фрагменты и дополнять готовый материал. CNN заверил, что его требования будут соблюдены, однако нарушил обещание.

Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белорусами

Лукашенко заявил, что ему не за что извиняться перед белорусами

Напомним, 2 октября (запись проходила 30 сентября) американская телекомпания CNN опубликовала интервью с Лукашенко, в котором он ответил на множество вопросов. В частности, он озвучил условие, при котором мог бы стать вечным президентом республики. Высказался о борьбе с ковидом в странах Запада, назвав её провальной. А также он назвал шуткой свои слова о лечении ковида при помощи водки и бани.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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