В пермском вузе рассказали о судьбе профессора, поразившего равнодушием при стрельбе

Профессор кафедры русского языка и стилистики ПГНИУ Олег Сыромятников, который не стал прерывать лекцию во время стрельбы, по-прежнему продолжает работать в учебном заведении, сообщили в пресс-службе пермского вуза. Однако он не будет дальше вести занятия со студентами, которых продолжил обучать в ходе тех событий.