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В пермском вузе рассказали о судьбе профессора, поразившего равнодушием при стрельбе

В университете Сыромятников уже более 20 лет преподаёт русский язык в деловой документации, русскую литературу XIX века, философию, этику, эстетику и культурологию.

2 октября, 15:00
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/photo224119947_456239026?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олег Сыромятников</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / Олег Сыромятников

Профессор кафедры русского языка и стилистики ПГНИУ Олег Сыромятников, который не стал прерывать лекцию во время стрельбы, по-прежнему продолжает работать в учебном заведении, сообщили в пресс-службе пермского вуза. Однако он не будет дальше вести занятия со студентами, которых продолжил обучать в ходе тех событий.

"Группе заменили преподавателя по рекомендации психологов. Профессор Сыромятников продолжает работу в вузе", — цитирует сообщение пресс-службы пермского вуза РИА "Новости".

Напомним, в тот момент, когда 18-летний Тимур Б. расстреливал студентов и преподавателей на первом этаже, Олег Сыромятников вёл пару на пятом. По словам учеников, лектор игнорировал все просьбы остановить занятие, чтобы не привлекать внимания, а также запрещал молодым людям строить баррикады из парт и стульев возле двери. Сам он позже объяснил, что сразу закрыл металлическую дверь в аудиторию, которую, по его словам, пробить выстрелом невозможно.

Сотрудница столовой пермского вуза рассказала, как спасала студентов от стрелка

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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