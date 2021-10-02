Скончался актёр театра и кино Андрей Дубовский

На 65-м году жизни 1 октября скончался советский и российский актёр театра, кино и телевидения Андрей Дубовский. Об этом только сегодня в своём фейсбуке сообщил его коллега Андрей Заводюк. Причина смерти артиста не сообщается, дата и место прощания также будут объявлены позднее.

Дубовский родился 15 августа 1957 года, в 1980-м окончил ГИТИС. В течение семи лет был актёром ЦАТ Советской Армии, в 1988-м был принят в труппу театра имени Пушкина. Актёр приобрёл окончательную популярность после ролей Джузеппе Страдивари в детективном сериале "Визит к Минотавру" и лорда Джулиана Уэйда в "Одиссее капитана Блада".

Творческая деятельность Дубовского прекратилась после перенесённого в 44 года инсульта. В результате случившегося его парализовало, двигательные функции к артисту так и не вернулись.