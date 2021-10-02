Зеленский рассказал, почему подняли вопрос об отставке спикера Рады
При этом глава государства назвал ошибкой то, что политик вынес ситуацию на публику.
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Если спикер парламента не поддерживает инициативы правящей партии, то к его работе могут появиться вопросы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сбор подписей за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова.
"Если тот или иной человек не поддерживает закон о борьбе с олигархами или санкционную политику в отношении, например, [главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора] Медведчука, то, я считаю, у этих людей другие политические взгляды. Если мы боремся с олигархами — подпишите закон. Всё очень просто. Если не подписываете — ищите другую команду", — сказал Зеленский во время беседы с журналистами.
По словам главы государства, в первую очередь необходимо анализировать не личность Разумкова, а результаты его работы. Он также назвал ошибкой то, что спикер Рады вынес в публичную плоскость вопрос о сборе подписей за его отставку.
Как сообщал Лайф, о том, что депутаты Верховной рады от фракции "Слуга народа" инициировали сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова, он в конце сентября сообщил сам. Связано это с тем, что спикер критиковал закон о противодействии влиянию олигархов на Украине, а также выражал несогласие с санкционной политикой в отношении оппозиционных СМИ и украинских граждан, включая председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука.
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