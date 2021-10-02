Зеленский рассказал, почему подняли вопрос об отставке спикера Рады

Если спикер парламента не поддерживает инициативы правящей партии, то к его работе могут появиться вопросы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сбор подписей за отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова.

"Если тот или иной человек не поддерживает закон о борьбе с олигархами или санкционную политику в отношении, например, [главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора] Медведчука, то, я считаю, у этих людей другие политические взгляды. Если мы боремся с олигархами — подпишите закон. Всё очень просто. Если не подписываете — ищите другую команду", — сказал Зеленский во время беседы с журналистами.