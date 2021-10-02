Жители Великобритании возмутились прогнозами аналитиков о том, что Россия якобы может получить "огромную власть" над экономикой Евросоюза из-за энергетического кризиса. А поводом для такой реакции стала публикация в издании Daily Express, в комментариях под которой и развернулись словесные баталии.

"Причина нынешней газовой проблемы — бюрократическая волокита со стороны ЕС по поводу "Северного потока – 2", поэтому вина за рост цен на газ лежит на них", — пишет пользователь с ником FoxyStar.

"Их постоянно предупреждали об этой проблеме, но они предпочли проигнорировать её!" — возмущается Sdemnips.

"Россия поставляет газ в Европу с 1920 года. Даже во времена холодной войны и в Карибский кризис поток никогда не останавливался и цены были те же, что и раньше. Да США просто завидуют ЕС", — напомнил Seeme.