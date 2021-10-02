"Звучат по-детски": Британцы раскритиковали Евросоюз из-за роста цен на газ и разговоры о войне с Россией
Многие обратили внимание на стабильные поставки топлива из РФ, а также ситуацию с завершением "Северного потока – 2".
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Жители Великобритании возмутились прогнозами аналитиков о том, что Россия якобы может получить "огромную власть" над экономикой Евросоюза из-за энергетического кризиса. А поводом для такой реакции стала публикация в издании Daily Express, в комментариях под которой и развернулись словесные баталии.
"Причина нынешней газовой проблемы — бюрократическая волокита со стороны ЕС по поводу "Северного потока – 2", поэтому вина за рост цен на газ лежит на них", — пишет пользователь с ником FoxyStar.
"Их постоянно предупреждали об этой проблеме, но они предпочли проигнорировать её!" — возмущается Sdemnips.
"Россия поставляет газ в Европу с 1920 года. Даже во времена холодной войны и в Карибский кризис поток никогда не останавливался и цены были те же, что и раньше. Да США просто завидуют ЕС", — напомнил Seeme.
"Эти постоянные разговоры о войне с Россией уже давно устарели и звучат по-детски. Как будто Запад отчаянно жаждет новой войны!" — выразила возмущение K69tie.
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Напомним, что накануне цена на газ в Европе приблизилась к рекордным 1200 долларам за тысячу кубометров. Причём её рост начался в августе, и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку $800, 15 сентября впервые в истории достигла $900. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что рекордный рост цен — временное явление, которое связано с пандемией коронавируса. В свою очередь в Еврокомиссии объяснили ситуацию совпадением комплекса объективных факторов, в том числе и экономическим восстановлением стран после пандемии.
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