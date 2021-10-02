НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В МИД РФ оценили возможность признания вакцины "Спутник V" в ЕС

Процесс регистрации российского препарата движется с трудом, но он не останавливался.

2 октября, 15:43
<p>Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл</p>

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

В признании вакцин от ковида ЕС должно руководствоваться соображениями конкуренции и желанием облегчить жизнь европейских граждан, а не политикой. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко и отметил, что Москва ожидает одобрения "Спутника V" в рамках ВОЗ и Евросоюза.

"Она [вакцина "Спутник V"] будет признана, процесс идёт непросто, но он не прекращался. Мы исходим из того, что в конце концов возобладают не политические соображения, а конкуренция, необходимость объединения усилий в борьбе с этим заболеванием. Самое главное — облегчение жизни людей, которым необходимо пересекать границы, работать", — сказал Грушко.

Мурашко заявил, что все барьеры для регистрации "Спутника V" в ВОЗ сняты

Мурашко заявил, что все барьеры для регистрации "Спутника V" в ВОЗ сняты

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность в регистрации "Спутника V" в ЕС. Она отметила, что РФ и далее намерена продолжать работать над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, в частности, и со странами Европы.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1