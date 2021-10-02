В МИД РФ оценили возможность признания вакцины "Спутник V" в ЕС
Процесс регистрации российского препарата движется с трудом, но он не останавливался.
Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
В признании вакцин от ковида ЕС должно руководствоваться соображениями конкуренции и желанием облегчить жизнь европейских граждан, а не политикой. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко и отметил, что Москва ожидает одобрения "Спутника V" в рамках ВОЗ и Евросоюза.
"Она [вакцина "Спутник V"] будет признана, процесс идёт непросто, но он не прекращался. Мы исходим из того, что в конце концов возобладают не политические соображения, а конкуренция, необходимость объединения усилий в борьбе с этим заболеванием. Самое главное — облегчение жизни людей, которым необходимо пересекать границы, работать", — сказал Грушко.
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность в регистрации "Спутника V" в ЕС. Она отметила, что РФ и далее намерена продолжать работать над взаимным признанием сертификатов о вакцинации, в частности, и со странами Европы.
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