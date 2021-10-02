В МИД РФ оценили возможность признания вакцины "Спутник V" в ЕС

В признании вакцин от ковида ЕС должно руководствоваться соображениями конкуренции и желанием облегчить жизнь европейских граждан, а не политикой. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко и отметил, что Москва ожидает одобрения "Спутника V" в рамках ВОЗ и Евросоюза.

"Она [вакцина "Спутник V"] будет признана, процесс идёт непросто, но он не прекращался. Мы исходим из того, что в конце концов возобладают не политические соображения, а конкуренция, необходимость объединения усилий в борьбе с этим заболеванием. Самое главное — облегчение жизни людей, которым необходимо пересекать границы, работать", — сказал Грушко.