НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова высказалась о задержании журналиста "Комсомольской правды" в Минске

Она подчеркнула, что Посольство России находится в постоянном контакте с белорусской стороной по данному вопросу.

2 октября, 15:56
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Фото © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанным в Минске корреспондентом "Комсомольской правды" Геннадием Можейко. Дипломат заявила, что это филиал российского издания, поэтому РФ надеется на соблюдение прав журналистов согласно международным нормам.

"Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии КП. Речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания", — уточнила Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что в связи с этим права журналистов "будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами".

Напомним, сегодня главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже в Минске сотрудника издания Геннадия Можейко. В редакции КП предположили, что его могли задержать правоохранительные органы. Позднее стало известно местонахождение пропавшего журналиста: Можейко был задержан в связи с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти".

В Кремле раскритиковали решение о блокировке сайта "Комсомольской правды в Беларуси"

В Кремле раскритиковали решение о блокировке сайта "Комсомольской правды в Беларуси"

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1