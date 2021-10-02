Захарова высказалась о задержании журналиста "Комсомольской правды" в Минске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанным в Минске корреспондентом "Комсомольской правды" Геннадием Можейко. Дипломат заявила, что это филиал российского издания, поэтому РФ надеется на соблюдение прав журналистов согласно международным нормам.

"Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии КП. Речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания", — уточнила Захарова.