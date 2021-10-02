Захарова высказалась о задержании журналиста "Комсомольской правды" в Минске
Она подчеркнула, что Посольство России находится в постоянном контакте с белорусской стороной по данному вопросу.
Фото © Telegram / Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанным в Минске корреспондентом "Комсомольской правды" Геннадием Можейко. Дипломат заявила, что это филиал российского издания, поэтому РФ надеется на соблюдение прав журналистов согласно международным нормам.
"Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии КП. Речь идёт о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания", — уточнила Захарова.
Представитель МИД РФ добавила, что в связи с этим права журналистов "будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами".
Напомним, сегодня главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже в Минске сотрудника издания Геннадия Можейко. В редакции КП предположили, что его могли задержать правоохранительные органы. Позднее стало известно местонахождение пропавшего журналиста: Можейко был задержан в связи с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти".
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