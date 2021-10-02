Пострадавшую при взрыве в нижегородской многоэтажке подключили к аппарату ИВЛ
Ранее стало известно, что в результате происшествия женщина получила 95% ожогов тела.
Кадр из видео © LIFE
Пострадавшую в результате взрыва в нижегородской многоэтажке женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин в "Инстаграме".
При взрыве газа женщина получила 95% ожогов тела. Также пострадал мужчина. Для лечения они были доставлены в ожоговый центр университетской клиники ПИМУ.
Напомним, взрыв газа произошёл сегодня около семи часов утра в доме № 18 по улице Гайдара. В результате повреждены оказались стены и окна квартиры, в которой находился эпицентр. Ранее Лайф опубликовал видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту преступления "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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