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Пострадавшую при взрыве в нижегородской многоэтажке подключили к аппарату ИВЛ

Ранее стало известно, что в результате происшествия женщина получила 95% ожогов тела.

2 октября, 16:03
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

Пострадавшую в результате взрыва в нижегородской многоэтажке женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин в "Инстаграме".

При взрыве газа женщина получила 95% ожогов тела. Также пострадал мужчина. Для лечения они были доставлены в ожоговый центр университетской клиники ПИМУ.

Появилось видео изнутри разрушенной взрывом квартиры в нижегородской многоэтажке

Появилось видео изнутри разрушенной взрывом квартиры в нижегородской многоэтажке

Напомним, взрыв газа произошёл сегодня около семи часов утра в доме № 18 по улице Гайдара. В результате повреждены оказались стены и окна квартиры, в которой находился эпицентр. Ранее Лайф опубликовал видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту преступления "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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