Пострадавшую при взрыве в нижегородской многоэтажке подключили к аппарату ИВЛ

Пострадавшую в результате взрыва в нижегородской многоэтажке женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин в "Инстаграме".