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Члена лейбористской партии ранили ножом на избирательном участке в Грузии

Причины возникшего между политическими оппонентами конфликта не уточняются.

2 октября, 16:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В грузинском городе Марнеули на одном из избирательных участков представитель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" нанёс ножевое ранение члену Лейбористской партии. Об этом сообщается на официальной странице Лейбористской партии в "Фейсбуке".

Инцидент произошёл на 52-м избирательном участке в селе Даштапа Марнеульского района. Причины потасовки не уточняются. Пострадавшего доставили в одну из клиник Марнеули, на месте происшествия работает полиция.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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