Члена лейбористской партии ранили ножом на избирательном участке в Грузии
Причины возникшего между политическими оппонентами конфликта не уточняются.
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В грузинском городе Марнеули на одном из избирательных участков представитель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" нанёс ножевое ранение члену Лейбористской партии. Об этом сообщается на официальной странице Лейбористской партии в "Фейсбуке".
Инцидент произошёл на 52-м избирательном участке в селе Даштапа Марнеульского района. Причины потасовки не уточняются. Пострадавшего доставили в одну из клиник Марнеули, на месте происшествия работает полиция.
Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из тюрьмы призвал граждан Грузии идти на выборы. Жители страны 2 октября голосуют за депутатов в городские и районные собрания, а также мэров в муниципалитетах.
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