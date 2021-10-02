Члена лейбористской партии ранили ножом на избирательном участке в Грузии

В грузинском городе Марнеули на одном из избирательных участков представитель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" нанёс ножевое ранение члену Лейбористской партии. Об этом сообщается на официальной странице Лейбористской партии в "Фейсбуке".

Инцидент произошёл на 52-м избирательном участке в селе Даштапа Марнеульского района. Причины потасовки не уточняются. Пострадавшего доставили в одну из клиник Марнеули, на месте происшествия работает полиция.