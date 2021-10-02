Кавээнщик Тарбаев — о планах в Госдуме: У нас есть стратегия и мы её придерживаемся

По мнению гостя шоу "Дайте сказать!", в работе российских парламентариев нет одного важного аспекта, который существует в американской системе.

Кавээнщик Тарбаев — о своих планах в Госдуме. Видео © LIFE

Бывший кавээнщик Сангаджи Тарбаев, который по итогам недавних выборов стал депутатом Государственной думы РФ VIII созыва от партии "Новые люди", рассказал, что у него нет закона мечты, но он хочет заставить депутатов нести ответственность за принятые ими нормы.

По его мнению, в работе российских парламентариев сейчас нет одного важного аспекта, который существует в американской системе, — это правоприменительная практика, согласно которой после принятия законопроекта депутаты должны будут следить за его реализацией и за тем, как он работает, а не идти на отдых.

"Операция прошла у врача. Он закончил, из операционной вышел, но у него потом ещё есть несколько дней, недель, сколько нужно по методике, чтобы наблюдать за пациентом: он выживет или не выживет, швы срослись или не срослись. То же самое и здесь, не хватает работы по правоприменительной практике", — объяснил Тарбаев в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

По словам депутата, благодаря такому нововведению спорные законы, вызывающие большой общественный резонанс, будут дорабатываться, их подвергнут оценке и аналитике, по итогам которых можно будет определить, хороший или плохой закон был принят. В случае неудовлетворительного результата у депутата может быть отозван мандат.

"Ошибка врача может повлечь смерть одного человека, ошибка законодателя может повлечь смерть тысяч человек просто на уровне того, что где-то неправильно что-то сформулировали или где-то продавили какой-то закон, который не отвечает интересам общества. Это тоже ответственность большая", — пояснил депутат Тарбаев.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" медиаменеджер и депутат Государственной думы Сангаджи Тарбаев также рассказал, как нашей стране не терять молодых и перспективных специалистов. Смотрите по ссылке.