Россияне за год съели по 31 килограмму сахара

За 2020 год среднестатистический россиянин съел 31 килограмм сахара, в том числе в виде конфет, шоколада и других кондитерских изделий. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По информации ведомства, в среднем жители страны употребили 16,2 килограмма сахара в чистом виде, 5,6 — в качестве конфет и шоколада, 4,4 — в виде кондитерских изделий, 2,2 — в виде варенья, джемов и повидла и один — в виде мёда. При этом, согласно рекомендациям Минздрава, здоровое питание предполагает употребление лишь восьми килограммов сахара в год, при подсчёте учитывается только домашнее питание.

Уточняется, что уровень потребления сахара за последние десять лет не изменился. Согласно данным, горожане в среднем едят на пять килограммов меньше сладости, чем сельские жители. Рекордное количество сахара за год употребляют жители Ингушетии — 66,7 килограмма, на втором месте население Дагестана, на третьем — Мордовии — по 47,5 и 42,9 килограмма на человека соответственно.