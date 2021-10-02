"Это уже очень серьёзно": Украине предрекли волну безработицы и банкротств
Избежать этого можно с помощью правильной стратегии.
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Рекордные цены на газ могут вызвать на Украине безработицу и волну банкротств. Такое мнение высказал глава Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник.
По его словам, сегодня газ обходится Незалежной в три с половиной раза дороже, чем странам Евросоюза. А в связи с тем, что цены на энергоносители заложены в себестоимости каждого продукта, их стоимость будет расти вместе с расходами.
"Заводы и фабрики потихоньку остановятся. А люди останутся без работы — это уже очень серьёзно. Доходы бюджета "лягут", расходы взлетят... Вопрос банкротств — вопрос времени", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".
По мнению Олейника, наисильнейший удар примет на себя промышленная отрасль Украины, которой и без того нелегко из-за условий на импорт. При этом избежать таких последствий можно, уверен эксперт, если власти приведут в порядок энергетический рынок и увеличат объёмы добычи газа на территории страны.
Ранее Лайф рассказывал, что 27 сентября Венгрия и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.
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