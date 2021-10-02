Рекордные цены на газ могут вызвать на Украине безработицу и волну банкротств. Такое мнение высказал глава Федерации работодателей страны (ФРУ) Дмитрий Олейник.

По его словам, сегодня газ обходится Незалежной в три с половиной раза дороже, чем странам Евросоюза. А в связи с тем, что цены на энергоносители заложены в себестоимости каждого продукта, их стоимость будет расти вместе с расходами.

"Заводы и фабрики потихоньку остановятся. А люди останутся без работы — это уже очень серьёзно. Доходы бюджета "лягут", расходы взлетят... Вопрос банкротств — вопрос времени", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".