Кавээнщик Тарбаев объяснил, почему женщин в стендапе меньше мужчин

Звезда КВН рассказал, почему юмористические шоу делят на мужские и женские. Видео © LIFE

В юморе среди авторов нет понятия "гендер", разделение шоу на мужское и женское делают только для потребителей в рамках маргетинговой стратегии для ориентации на конкретную аудиторию. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ VIII созыва от партии "Новые люди" Сангаджи Тарбаев в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

По его мнению, среди авторов популярных юмористических шоу больше мужчин только потому, что они туда чаще идут. Из 100% кандидатов женщин только 10%. Тарбаев подчеркнул, что равноправие — это не про одинаковое количество мужчин и женщин, здесь, как и в других сферах, оно не подразумевает наличие представителей разных полов в соотношении 50 на 50.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Сангаджи Тарбаев не только ответил на спорные общественные вопросы, но и рассказал о своём непростом пути от кавээнщика до медиаменеджера и депутата. Смотрите по ссылке.