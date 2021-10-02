Экзитпол: На выборах в Грузии с 47,6% голосов лидирует правящая партия

В Грузии на выборах в местные органы власти лидирует правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". По данным экзитпола телекомпании "Имеди" , она набрала 47,6% голосов.

По предварительным результатам, за партию "Единое национальное движение", которая была основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, отдали свои голоса 27,1% избирателей. Однако экзитпол телекомпании "Мтавари архи" приводит другие данные, по ним разрыв между партиями гораздо меньше. Согласно их информации, "Грузинскую мечту" выбрали 38,6% граждан, а "Единое национальное движение" — 33%. На третьем месте партия "За Грузию" с 7,6% голосов.