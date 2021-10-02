НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Партия Зеленского подарила журналистам футболки с опечатками

Представителей СМИ рассмешило, что там указаны уже принятые законы с созывом Верховной рады, которого не существует.

2 октября, 16:45
<p>Подарочный набор для журналистов. Фото © <a href="https://ukranews.com/news/804871-opechatka-ili-ogovorka-po-frejdu-na-podarochnyh-futbolkah-dlya-zhurnalistov-slugi-nazvali-sebya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Українські Новини</a></p>

Подарочный набор для журналистов. Фото © Українські Новини

Организаторы выездного заседания президентской партии Украины "Слуга народа" в Трускавце вручили журналистам сумки с подарочными наборами. Помимо таких необходимых вещей, как маски, перчатки и антисептики, а также привычных для СМИ блокнота и ручки, внутри были футболки с опечатками.

По данным издания "Украинские новости", на футболке указано "5-я сессия XI созыва Верховной рады Украины", хотя в настоящее время в ней находится парламент IX созыва. Это удивило и одновременно рассмешило представителей СМИ, так как на подарочной футболке, помимо прочего, перечислены уже принятые законы, но только не действующим созывом, а якобы парламентом из будущего.

"Слуга народа" собрала необходимые подписи для рассмотрения отставки спикера Рады

"Слуга народа" собрала необходимые подписи для рассмотрения отставки спикера Рады

Ранее Лайф сообщал о том, что депутат от "Слуги народа" выругался матом на коллегу по партии перед камерами. Причины перехода на сниженную лексику остались неизвестными. Но при виде журналистов пыл нардепа поумерился.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1