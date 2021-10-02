Партия Зеленского подарила журналистам футболки с опечатками

Организаторы выездного заседания президентской партии Украины "Слуга народа" в Трускавце вручили журналистам сумки с подарочными наборами. Помимо таких необходимых вещей, как маски, перчатки и антисептики, а также привычных для СМИ блокнота и ручки, внутри были футболки с опечатками.

По данным издания "Украинские новости", на футболке указано "5-я сессия XI созыва Верховной рады Украины", хотя в настоящее время в ней находится парламент IX созыва. Это удивило и одновременно рассмешило представителей СМИ, так как на подарочной футболке, помимо прочего, перечислены уже принятые законы, но только не действующим созывом, а якобы парламентом из будущего.