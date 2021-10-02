Певица Анна Седокова поделилась в instagram подробностями своей семейной жизни с баскетболистом Янисом Тиммой, о которых никогда ранее не рассказывала в социальных сетях и интервью. Певица отметила, что не знает идеальных семей и не понимает, как муж и жена могут никогда не ссориться.

"Если бы вы знали, сколько абсолютного кретинизма в наших отношениях. Да, мы не постим, как ругаемся. Не постим, как он от меня уходит, как я от него ухожу. Уже как почти год мы держимся, но недавно он ушёл от меня в другую комнату спать… Потому что я идиот. Потому что человеку, искалеченному ранее, сложно создавать нормальные отношения, где все такие миленькие. Где всё ровненько", — поделилась артистка.

Исполнительница рассказала о том, что благодарна мужу за рассудительность. Она говорит, что они сотни раз расставались, прощались, укрощали своих "дьяволов в голове". Однажды певица пьяная в белых носках его клуба выбежала на улицу в незнакомом городе, потому что решила уйти от мужа. Но Янис остановил её у ворот дома, затащил в душ и включил воду. Седокова призналась, что утром ничего не помнила об этом, но теперь рада, что он её остановил.

Певица рассказала о том, что сожалеет о ссорах по пустякам. Каждый конфликт Анна проанализировала и сделала выводы. Седокова считает, что любовь — это не фото в Instagram. Это когда приходит осознание, что никто и никогда не будет держать тебя так крепко.

"Обезболил меня. Оказалось, я умею жить без боли", — заключила исполнительница, делая отсылку к новому треку.