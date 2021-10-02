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Трамп назвал вакцину, которой привился от ковида

Ранее его преемник Джо Байден сделал третью прививку от коронавируса.

2 октября, 16:33
<p>Фото © ТАСС / АР / Ross D. Franklin</p>

Фото © ТАСС / АР / Ross D. Franklin

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп впервые рассказал, какой вакциной от ковида он привился. 75-летний политик вправе рассчитывать на третью дозу для укрепления иммунитета, и он допускает такую возможность, если почувствует, что "это необходимо".

"Меня привили Pfizer, но я был бы очень рад любой из них [вакцин]", — сказал бывший американский лидер в беседе с журналистом интернет-портала Yahoo Finance.

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А ранее Лайф рассказывал, что действующему президенту США 78-летнему Джо Байдену публично сделали третью прививку от ковида. Две основные инъекции препаратом американской компании Pfizer и германской BioNTech он получил незадолго до своей инаугурации, а эта была так называемая бустерная доза.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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