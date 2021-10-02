Трамп назвал вакцину, которой привился от ковида

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп впервые рассказал, какой вакциной от ковида он привился. 75-летний политик вправе рассчитывать на третью дозу для укрепления иммунитета, и он допускает такую возможность, если почувствует, что "это необходимо".

"Меня привили Pfizer, но я был бы очень рад любой из них [вакцин]", — сказал бывший американский лидер в беседе с журналистом интернет-портала Yahoo Finance.