Испанский журналист позавидовал россиянам из-за стоимости услуг ЖКХ

Журналист испанского издания El Periodico Марк Мархинедас назвал россиян необычайно счастливыми людьми из-за низких цен на услуги ЖКХ. Он посвятил материал стоимости света в России и странах Запада. В качестве примера он привёл историю адвоката из Москвы Татьяны Ч., которая любит путешествовать по Европе, но переезжать туда не хочет.

По словам собеседницы журналиста, большие европейские зарплаты меркнут на фоне стоимости коммунальных услуг. Мархинедас согласился с этим и отметил, что так называемая энергетическая бедность в России — это миф.

"Счёт за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдётся более чем в два раза дешевле", — отмечает испанец.

По его словам, за 70 квадратных метров москвичи платят в месяц по 1700 рублей, в то время как жители европейских стран отдают за электричество не менее 20 евро.