Шаляпин пообещал "поступить по совести" с наследством умершей жены-миллионерши

Прохор Шаляпин не будет претендовать на имущество своей скончавшейся от ковида супруги Татьяны Клаудии Дэвис. Об этом мать певца Елена Колесникова рассказала News.ru.

"Сын сказал: "Я даже не собираюсь претендовать на наследство, это всё не моё. Я поступлю по совести, всё наследство должно принадлежать её семье, то есть достаться родителям", — объяснила Колесникова.