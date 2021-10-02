Шаляпин пообещал "поступить по совести" с наследством умершей жены-миллионерши
Со слов матери певца, он "убит" кончиной своей супруги и до сих пор пребывает в шоке от произошедшего.
Прохор Шаляпин не будет претендовать на имущество своей скончавшейся от ковида супруги Татьяны Клаудии Дэвис. Об этом мать певца Елена Колесникова рассказала News.ru.
"Сын сказал: "Я даже не собираюсь претендовать на наследство, это всё не моё. Я поступлю по совести, всё наследство должно принадлежать её семье, то есть достаться родителям", — объяснила Колесникова.
По её словам, Шаляпин очень плохо себя чувствует и всё ещё пребывает в шоке от случившегося. При этом друзья артиста рассказали, что Дэвис перед браком составила 150-страничный брачный контракт и заставила будущего супруга подписать документ. Таким образом она, поскольку специализировалась на бракоразводных процессах, решила обезопасить свои накопления на случай расторжения брака или форс-мажоров.
"Неужели мы такие мерзкие люди?": Мать Прохора Шаляпина впервые высказалась о его наследстве от умершей жены
Напомним, супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после их свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Умершую от ковида жену Шаляпина кремировали в США. Ранее Лайф сообщал, что адвокат раскрыл, есть ли у Шаляпина шанс получить наследство после смерти его жены-миллионерши.
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