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Шаляпин пообещал "поступить по совести" с наследством умершей жены-миллионерши

Со слов матери певца, он "убит" кончиной своей супруги и до сих пор пребывает в шоке от произошедшего.

2 октября, 16:59
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<p>Фото ©<a href="https://www.instagram.com/p/CUdHq8PMHHh/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> instagram.com / shalyapin_official</a></p>

Фото © instagram.com / shalyapin_official

Прохор Шаляпин не будет претендовать на имущество своей скончавшейся от ковида супруги Татьяны Клаудии Дэвис. Об этом мать певца Елена Колесникова рассказала News.ru.

"Сын сказал: "Я даже не собираюсь претендовать на наследство, это всё не моё. Я поступлю по совести, всё наследство должно принадлежать её семье, то есть достаться родителям", — объяснила Колесникова.

По её словам, Шаляпин очень плохо себя чувствует и всё ещё пребывает в шоке от случившегося. При этом друзья артиста рассказали, что Дэвис перед браком составила 150-страничный брачный контракт и заставила будущего супруга подписать документ. Таким образом она, поскольку специализировалась на бракоразводных процессах, решила обезопасить свои накопления на случай расторжения брака или форс-мажоров.

"Неужели мы такие мерзкие люди?": Мать Прохора Шаляпина впервые высказалась о его наследстве от умершей жены

"Неужели мы такие мерзкие люди?": Мать Прохора Шаляпина впервые высказалась о его наследстве от умершей жены

Напомним, супруга Шаляпина была госпитализирована в Штатах с коронавирусом сразу после их свадьбы. 30 сентября стало известно о смерти миллионерши. Артист простился с любимой трогательными строками из своей песни. Умершую от ковида жену Шаляпина кремировали в США. Ранее Лайф сообщал, что адвокат раскрыл, есть ли у Шаляпина шанс получить наследство после смерти его жены-миллионерши.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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