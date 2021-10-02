Колумнист издания 19Fortyfive Джейсон Киллмейер заявил, что США необходимо отомстить России за "гаванский синдром", симптомы которого проявились у ряда американских чиновников и военных.

По словам автора публикации, в США пытаются выяснить причины плохого самочувствия у пострадавших от "атак направленной энергией" американцев и собирают доказательства, медля с ответом в адрес возможных источников "гаванского синдрома". Аналитик отметил, что многие винят в этом Россию. Он призвал не медлить с ответом, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств вины Москвы.

"Каждый день промедления с ответом приводит к тому, что всё больше граждан США страдают этой болезнью. Безопасность наших сотрудников по всему миру должна быть превыше всего", — написал Киллмейер.

О "гаванском синдроме" стало известно несколько лет назад. В 2017 году сообщалось, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействия такого рода на дипломатов в стране. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. В 2018-м сотрудники американской дипмиссии в Китае пожаловались на те же симптомы, что и на Кубе.