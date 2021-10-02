Депутат Госдумы седьмого созыва Руслан Бальбек назвал фантазиями и нездравой идеей планы украинских властей "вернуть" Крым к 2030 году. Об этом депутат сообщил РИА "Новости".

"У официального Киева на удивление не иссякает грандиозный оптимизм по поводу "возвращения" Крыма. Уже и сроки обозначили своей "великой победы", и фотографии напечатали. Такое ощущение, что это ежегодный госзаказ: темы незамысловатые — как вернуть Крым и когда. Ну и втайне от зрителей, наверное, есть приписка: необязательно к исполнению, мол, фантазируйте, сколько душе угодно, главное, чтобы линия была государственная", — считает Руслан Бальбек.

По мнению депутата, на такие "явно нездравые идеи" на Украине выделяют немалые суммы, которые распределяют среди "своих". А так называемые подрядчики конкурируют друг с другом, кто быстрее "вернёт" Крым.