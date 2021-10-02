Кормила чипсами с руки: Грету Тунберг заметили обнимающейся с молодым человеком
Экоактивистка была в отличном настроении, как и её таинственный спутник.
Шведскую 18-летнюю экоактивистку Грету Тунберг заметили в компании молодого человека в Милане на шествии Fridays 4 Future в защиту климата. Об этом пишет газета Daily Mail.
Eco-warrior Greta Thunberg swaps hats and feeds chips to mystery man after Fridays for Future march in Italy https://t.co/I4xvKNZSNF— Daily Mail Online (@MailOnline) October 2, 2021
Издание опубликовало снимки, на которых юноша тепло обнимает 18-летнюю Тунберг за плечи, а она кормит его чипсами с руки. При этом журналисты отметили, что экоактивистка была в отличном настроении. Шествие прошло в Милане 1 октября под слоганами "Климат меняется, система нет!", "В аду не так жарко!", "За планету!". В нём приняло участие около 9 тысяч человек.
Ранее Лайф писал о том, что Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за вечное "бла, бла, бла!". Она подчеркнула бессмысленность обсуждений по достижению углеродной нейтральности в текущих условиях.
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