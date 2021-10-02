Издание опубликовало снимки, на которых юноша тепло обнимает 18-летнюю Тунберг за плечи, а она кормит его чипсами с руки. При этом журналисты отметили, что экоактивистка была в отличном настроении. Шествие прошло в Милане 1 октября под слоганами "Климат меняется, система нет!", "В аду не так жарко!", "За планету!". В нём приняло участие около 9 тысяч человек.