Дэниел Крейг получит звезду на Аллее славы в Голливуде около дома 7007
Памятный знак разместят рядом со звездой актёра Роджера Мура, который ранее тоже сыграл Джеймса Бонда.
Кадр из фильма "Не время умирать". Реж. Кэри Дзёдзи Фукунага, сценарий Нил Пёрвис
Британский киноактёр Дэниел Крейг получит именную звезду на Аллее славы в Голливуде, выбор места для исполнителя роли агента 007 будет символичным. Об этом сообщила пресс-служба организации, которая отвечает за предоставление этих почётных наград.
"Дэниел Крейг — британская культурная икона, так же как и Джеймс Бонд, человек, которого он воплотил в пяти фильмах об агенте 007. Мы очень рады разместить его звезду на Аллее славы рядом со звездой Роджера Мура — другого прославленного актёра, сыгравшего Джеймса Бонда. Фанаты будут в восторге от того, что их звёзды расположены у дома 7007 по Голливудскому бульвару", — сообщила продюсер Аллеи славы Ана Мартинес.
Церемония состоится 6 октября. Звезда Крейга станет 2704-й по счёту. Крейг станет четвёртым исполнителем роли Бонда, удостоенным такой чести.
Напомним, что 7 октября состоится российская премьера фильма о суперагенте Джеймсе Бонде "Не время умирать". Главную роль в ней сыграет британский актёр Дэниел Крейг.
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