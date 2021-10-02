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Дэниел Крейг получит звезду на Аллее славы в Голливуде около дома 7007

Памятный знак разместят рядом со звездой актёра Роджера Мура, который ранее тоже сыграл Джеймса Бонда.

2 октября, 18:27
<p>Кадр из фильма "Не время умирать". Реж. Кэри Дзёдзи Фукунага, сценарий Нил Пёрвис</p>

Кадр из фильма "Не время умирать". Реж. Кэри Дзёдзи Фукунага, сценарий Нил Пёрвис

Британский киноактёр Дэниел Крейг получит именную звезду на Аллее славы в Голливуде, выбор места для исполнителя роли агента 007 будет символичным. Об этом сообщила пресс-служба организации, которая отвечает за предоставление этих почётных наград.

"Дэниел Крейг — британская культурная икона, так же как и Джеймс Бонд, человек, которого он воплотил в пяти фильмах об агенте 007. Мы очень рады разместить его звезду на Аллее славы рядом со звездой Роджера Мура — другого прославленного актёра, сыгравшего Джеймса Бонда. Фанаты будут в восторге от того, что их звёзды расположены у дома 7007 по Голливудскому бульвару", — сообщила продюсер Аллеи славы Ана Мартинес.

Церемония состоится 6 октября. Звезда Крейга станет 2704-й по счёту. Крейг станет четвёртым исполнителем роли Бонда, удостоенным такой чести.

Актёр Дэниел Крейг получил военное звание, как у Джеймса Бонда

Актёр Дэниел Крейг получил военное звание, как у Джеймса Бонда

Напомним, что 7 октября состоится российская премьера фильма о суперагенте Джеймсе Бонде "Не время умирать". Главную роль в ней сыграет британский актёр Дэниел Крейг.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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