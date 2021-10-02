Дэниел Крейг получит звезду на Аллее славы в Голливуде около дома 7007

Британский киноактёр Дэниел Крейг получит именную звезду на Аллее славы в Голливуде, выбор места для исполнителя роли агента 007 будет символичным. Об этом сообщила пресс-служба организации, которая отвечает за предоставление этих почётных наград.

"Дэниел Крейг — британская культурная икона, так же как и Джеймс Бонд, человек, которого он воплотил в пяти фильмах об агенте 007. Мы очень рады разместить его звезду на Аллее славы рядом со звездой Роджера Мура — другого прославленного актёра, сыгравшего Джеймса Бонда. Фанаты будут в восторге от того, что их звёзды расположены у дома 7007 по Голливудскому бульвару", — сообщила продюсер Аллеи славы Ана Мартинес.