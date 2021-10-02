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Кудрин призвал россиян "покорять" рынок креативной индустрии

Всё потому, что эта область развивается быстрее прочих секторов мировой экономики.

2 октября, 18:36
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал, что самыми востребованными в ближайшие десятилетия будут специалисты в сфере креативной индустрии.

"Это направление растёт быстрее всех других секторов экономики в мире. Это связано с тем, что, в общем-то, жители мира становятся немножко состоятельнее, им больше нужно индивидуальных каких-то качеств любого продукта. Идёт так называемая кастомизация мировой экономики, более ориентированная на потребности каждого человека", — сказал Кудрин в рамках форума "Мастера.Forum".

Руководитель Счётной палаты добавил, что кастомизация продукции коснётся всего рынка. По словам Кудрина, на сегодня рынок креативной индустрии в Китае и Соединённых Штатах составляет около триллиона долларов, а в России — около 2,5 триллиона рублей.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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