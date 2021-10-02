НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Микроавтобус с детьми из спортшколы попал в ДТП под Волгоградом

Ребята возвращались со спортивных соревнований в городе Новоаннинском.

2 октября, 18:55

Фото © VK / NOVO_TODAY |Новоаннинский сегодня |

В Волгоградской области автомобиль Chevrolet Niva столкнулся с микроавтобусом, который перевозил 14 детей. ДТП произошло в Городищевском районе на 938-м километре дороги Р22 Каспий, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

"Водитель Chevrolet Niva при обгоне совершил касательное столкновение с микроавтобусом и въехал в столб. В автобусе ехали 14 детей из Новоаннинской спортшколы, они были в Новом Рогачике на соревнованиях. Пострадал водитель автомобиля Niva", — уточнили в пресс-службе управления.

Жертв могло быть больше: Мужчина с ребёнком в последний момент увернулись от авто виновницы трёх ДТП подряд

Жертв могло быть больше: Мужчина с ребёнком в последний момент увернулись от авто виновницы трёх ДТП подряд

Напомним, 52-летняя жительница Сыктывкара, устроившая три ДТП подряд, объяснила следователям, что у её автомобиля Suzuki отказали тормоза.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1