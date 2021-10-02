Микроавтобус с детьми из спортшколы попал в ДТП под Волгоградом
Ребята возвращались со спортивных соревнований в городе Новоаннинском.
Фото © VK / NOVO_TODAY |Новоаннинский сегодня |
В Волгоградской области автомобиль Chevrolet Niva столкнулся с микроавтобусом, который перевозил 14 детей. ДТП произошло в Городищевском районе на 938-м километре дороги Р22 Каспий, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.
"Водитель Chevrolet Niva при обгоне совершил касательное столкновение с микроавтобусом и въехал в столб. В автобусе ехали 14 детей из Новоаннинской спортшколы, они были в Новом Рогачике на соревнованиях. Пострадал водитель автомобиля Niva", — уточнили в пресс-службе управления.
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