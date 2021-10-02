"Неизбежно утвердят": В Аргентине сообщили о сроках одобрения "Спутника V" ВОЗ
На пути регистрации препарата стоят лишь административные вопросы, потому что лекарство уже протестировано на сотнях миллионов людей.
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Одобрение вакцины "Спутник V" против ковида Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) неизбежно и произойдёт. Однако случиться это может через один-два месяца, заявил Марсело Фигейрас — глава аргентинской лаборатории Richmond, которая производит российскую вакцину.
"Судя по имеющейся у нас информации, его неизбежно утвердят максимум через один-два месяца", — цитирует его местное издание Telam.
Фигейрас уточнил, что на пути одобрения вакцины остаются только административные вопросы. По его словам, ни безопасность, ни эффективность "Спутника V" не ставятся под сомнение. Препарат протестирован на сотнях миллионов людей. И это при том, что одна только лаборатория Richmond произвела в Аргентине уже 10 миллионов доз российской вакцины против ковида, почти пять миллионов переданы в оборот.
А ранее Лайф рассказывал, что глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для регистрации "Спутника V" в ВОЗ сняты. По его словам, заявителю — компании, которая занимается регистрацией российской вакцины — предстоит подписать ряд документов и представить ряд дополнительных бумаг. Это административная процедура, и это будет рассматриваться, заключил министр.
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