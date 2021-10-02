Одобрение вакцины "Спутник V" против ковида Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) неизбежно и произойдёт. Однако случиться это может через один-два месяца, заявил Марсело Фигейрас — глава аргентинской лаборатории Richmond, которая производит российскую вакцину.

"Судя по имеющейся у нас информации, его неизбежно утвердят максимум через один-два месяца", — цитирует его местное издание Telam.

Фигейрас уточнил, что на пути одобрения вакцины остаются только административные вопросы. По его словам, ни безопасность, ни эффективность "Спутника V" не ставятся под сомнение. Препарат протестирован на сотнях миллионов людей. И это при том, что одна только лаборатория Richmond произвела в Аргентине уже 10 миллионов доз российской вакцины против ковида, почти пять миллионов переданы в оборот.