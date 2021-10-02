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В ВОЗ назвали неожиданный фактор для тяжёлого течения ковида

По данным медиков, он также увеличивает риск острых и хронических респираторных заболеваний.

2 октября, 19:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Плохое качество воздуха усиливает риск тяжёлого течения коронавируса, утверждает директор департамента ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра.

"Ясно, что плохое качество воздуха, которым мы дышим, является серьёзным фактором для острых и хронических респираторных заболеваний, а также сердечно-сосудистых. В дополнение к этому воздействие загрязнённого воздуха приводит к заболеваниям, которые повышают риск развития тяжёлого ковида при заражении им", — отметила она.

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По её словам, в условиях восстановления после пандемии мировому сообществу необходимо вновь задуматься о "более зелёном мире с чистыми источниками энергии". Также эксперт заметила, что в настоящее время 90% населения земли "дышит воздухом, который не соответствует рекомендованным ВОЗ стандартам".

Нейра также напомнила, что в опубликованных ВОЗ 22 сентября новых руководящих принципах по качеству воздуха снижены по сравнению с прежними рекомендациями от 2005 года предельно допустимые нормы содержания в воздухе ряда загрязнителей, в частности двуокиси азота (NO2) и твёрдых частиц размером до 2,5 мкм и до 10 мкм.

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Ранее в ВОЗ перечислили основные факторы риска для заражения ковидом. В организации констатируют, что "классические" неинфекционные заболевания являются главными убийцами и в пандемию.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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