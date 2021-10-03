Проценко заявил о невозможности прогнозировать развитие пандемии коронавируса

Относительно развития пандемии коронавируса невозможно строить прогнозы, так как инфекция их всегда обманывает. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.