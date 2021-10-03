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Проценко заявил о невозможности прогнозировать развитие пандемии коронавируса

Он отметил, что медикам остаётся только работать дальше с учётом того, что в стране наблюдается рост заболеваемости.

3 октября, 11:57
<p>Фото ©<a href="https://gkb40dzm.ru/structure/glavnyy-vrach/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ГБУЗ "ГКБ № 40 ДЗМ"</a></p>

Фото © ГБУЗ "ГКБ № 40 ДЗМ"

Относительно развития пандемии коронавируса невозможно строить прогнозы, так как инфекция их всегда обманывает. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил главный врач больницы №  40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше", сказал он.

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Ранее в Москве было выявлено максимальное с 18 июля число заболевших ковидом за сутки. За этот же период времени в России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса с начала пандемии. Также за последние 24 часа в стране впервые с 2 января выявлено 25 769 случаев заболевания.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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