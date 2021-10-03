Проценко заявил о невозможности прогнозировать развитие пандемии коронавируса
Он отметил, что медикам остаётся только работать дальше с учётом того, что в стране наблюдается рост заболеваемости.
Фото © ГБУЗ "ГКБ № 40 ДЗМ"
Относительно развития пандемии коронавируса невозможно строить прогнозы, так как инфекция их всегда обманывает. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
"Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше", — сказал он.
Ранее в Москве было выявлено максимальное с 18 июля число заболевших ковидом за сутки. За этот же период времени в России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса с начала пандемии. Также за последние 24 часа в стране впервые с 2 января выявлено 25 769 случаев заболевания.
Комментариев: 0