В России зафиксирован новый максимум смертей от ковида за сутки с начала пандемии

Число смертельных исходов из-за ковида в РФ за сутки выросло до 890 против 886 днём ранее. Это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

"За последние сутки в России выявлено 25 769 случаев CoViD-19 в 85 регионах, из них 2247 (8,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 7 586 536 человек в 85 регионах", — говорится в сообщении.

Фото © Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией