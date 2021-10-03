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В России зафиксирован новый максимум смертей от ковида за сутки с начала пандемии

За последние 24 часа в стране впервые с 2 января выявлено 25 769 случаев коронавируса.

3 октября, 08:58

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Число смертельных исходов из-за ковида в РФ за сутки выросло до 890 против 886 днём ранее. Это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

"За последние сутки в России выявлено 25 769 случаев CoViD-19 в 85 регионах, из них 2247 (8,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 7 586 536 человек в 85 регионах", — говорится в сообщении.

Фото © Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией

Фото © Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией

Уточняется, что за весь период в России от коронавируса скончалось 209 918 человек. В тройке лидеров по числу заболевших, как и ранее, находятся Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Меньше всего болеют на Чукотке, в Магадане и Ненецком АО.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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