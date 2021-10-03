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Врач оценил эффективность двойной маски для защиты от ковида

По словам иммунолога Николая Крючкова, важно, чтобы в защитном средстве не было зазоров, через которые проходит нефильтрованный воздух.

3 октября, 04:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Две маски на лице могут снизить количество щелей, через которые проходит нефильтрованный воздух, однако такой метод защиты от ковида увеличивает нагрузку на дыхание человека. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Тут важно не то, что двойная маска, а то, что щелей практически нет или их по минимуму, через которые проходит нефильтрованный воздух. Это важно. Если вы носите, я не рекомендую двойные, потому что это чересчур, потому что это нагрузка на дыхание, неудобно. Лучше убедитесь, что у вас нет зазоров", — приводит слова специалиста Ura.ru.

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Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев согласился с мнением Крючкова, отметив, что две маски — это лишнее.

"Хорошо, когда оба носят. Вот два человека контактируют, у того и другого должна быть маска. В этом случае до 90–95% защищает", — добавил он.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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