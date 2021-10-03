Врач оценил эффективность двойной маски для защиты от ковида

Две маски на лице могут снизить количество щелей, через которые проходит нефильтрованный воздух, однако такой метод защиты от ковида увеличивает нагрузку на дыхание человека. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Тут важно не то, что двойная маска, а то, что щелей практически нет или их по минимуму, через которые проходит нефильтрованный воздух. Это важно. Если вы носите, я не рекомендую двойные, потому что это чересчур, потому что это нагрузка на дыхание, неудобно. Лучше убедитесь, что у вас нет зазоров", — приводит слова специалиста Ura.ru.