В Роспотребнадзоре заявили о невозможности отличить ковид от гриппа "на глазок"

У новой коронавирусной инфекции нет специфических симптомов, которые точно могли бы определить заболевание. При этом грипп лёгкой формы также самостоятельно диагностировать невозможно. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"На самом деле ковид не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нём. В отличие от ковида, грипп имеет более-менее очерченную картину, но при лёгких формах и его дифференцировать на глазок невозможно", — приводит слова эксперта ТАСС.

Горелов отметил, что ковид и грипп — вирусные заболевания, при которых очень важно вовремя начать лечение. По его словам, применение противовирусных препаратов в первые двое суток во многом определяет тяжесть течения и исход болезни.

"Поэтому нужно использовать диагностические системы, ПЦР-тест, которые позволят рано поставить диагноз и адекватно назначить лечение", — подчеркнул специалист.