В Роспотребнадзоре заявили о невозможности отличить ковид от гриппа "на глазок"
Необходимо использовать диагностические системы, которые позволят рано поставить диагноз и адекватно назначить лечение, отметил Александр Горелов.
Фото © ТАСС / Елена Афонина
У новой коронавирусной инфекции нет специфических симптомов, которые точно могли бы определить заболевание. При этом грипп лёгкой формы также самостоятельно диагностировать невозможно. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"На самом деле ковид не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нём. В отличие от ковида, грипп имеет более-менее очерченную картину, но при лёгких формах и его дифференцировать на глазок невозможно", — приводит слова эксперта ТАСС.
Горелов отметил, что ковид и грипп — вирусные заболевания, при которых очень важно вовремя начать лечение. По его словам, применение противовирусных препаратов в первые двое суток во многом определяет тяжесть течения и исход болезни.
"Поэтому нужно использовать диагностические системы, ПЦР-тест, которые позволят рано поставить диагноз и адекватно назначить лечение", — подчеркнул специалист.
Горелов добавил, что независимо от того, перенёс ли человек ковид или привился, необходимо носить маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки. Если есть недомогание, лучше остаться дома и вызвать врача, заключил эпидемиолог.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве с 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ обязательно будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Терапевт Павел Прокин раскрыл, сколько случаев ОРВИ могут на самом деле быть ковидом.
Комментариев: 0