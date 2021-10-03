Знакомые рассказали об ухудшении состояния заболевшей ковидом Гузеевой

Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, которую госпитализировали неделю назад с коронавирусом, ухудшается. У неё начались проблемы с дыханием и почками, сообщили kp.ru в окружении артистки.

"Её состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске. У неё коронавирус, естественно, остался", — уточнил собеседник издания.

По словам врачей, в состоянии артистки наблюдается отрицательная динамика. Результаты новой КТ стали хуже. Если ранее лёгкие были чистыми, то сейчас они поражены на семь процентов — и этот показатель с каждым днём увеличивается.