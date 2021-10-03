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Знакомые рассказали об ухудшении состояния заболевшей ковидом Гузеевой

По мнению знакомых телеведущей, течение болезни осложняет слабое здоровье, которое было подорвано работой и жёсткими диетами.

3 октября, 07:57
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_larisa_guzeeva_</a></p>

Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_

Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, которую госпитализировали неделю назад с коронавирусом, ухудшается. У неё начались проблемы с дыханием и почками, сообщили kp.ru в окружении артистки.

"Её состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске. У неё коронавирус, естественно, остался", — уточнил собеседник издания.

По словам врачей, в состоянии артистки наблюдается отрицательная динамика. Результаты новой КТ стали хуже. Если ранее лёгкие были чистыми, то сейчас они поражены на семь процентов — и этот показатель с каждым днём увеличивается.

По мнению знакомых телеведущей, течение болезни осложняет слабое здоровье, которое было подорвано работой и жёсткими диетами. По словам одного из друзей Гузеевой, она худела ради роли в полном метре.

Заболевшая ковидом Гузеева показала видео из больницы и призвала всех беречь себя

Заболевшая ковидом Гузеева показала видео из больницы и призвала всех беречь себя

Напомним, вечером 26 сентября Ларису Гузееву на скорой доставили в Московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Врачи подтвердили коронавирус, при этом поражения лёгких у звезды нет: КТ ничего не показала. 62-летняя актриса только вернулась из Крыма, где принимала участие в работе над новым фильмом. Позже артистка вышла на связь с поклонниками и заявила, что ей страшно. Телеведущая попросила всех не беспокоить её саму и родных, отметив, что лечится от этой "гадости".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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