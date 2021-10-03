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В Башкирии лихач на "приоре" насмерть сбил двух мужчин и сбежал с места ДТП пешком

Виновник происшествия находится в розыске, на месте аварии работает следственно-оперативная группа.

3 октября, 07:38
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/dpsstr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Стерлитамак ДПС</a></p>

Фото © VK / Стерлитамак ДПС

Водитель автомобиля Lada Priora в Бижбулякском районе Башкортостана насмерть сбил двоих мужчин, а затем скрылся с места ДТП, бросив свою машину. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

"Авария произошла в райцентре на улице Константина Иванова. По предварительным данным, неустановленный водитель за рулём "Лады-Приоры" совершил наезд на двух пешеходов, после чего опрокинулся. В результате двое мужчин, на вид 40–45 лет, скончались до приезда скорой медицинской помощи", — сообщили в управлении.

На данный момент водитель находится в розыске, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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