В Башкирии лихач на "приоре" насмерть сбил двух мужчин и сбежал с места ДТП пешком

Водитель автомобиля Lada Priora в Бижбулякском районе Башкортостана насмерть сбил двоих мужчин, а затем скрылся с места ДТП, бросив свою машину. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

"Авария произошла в райцентре на улице Константина Иванова. По предварительным данным, неустановленный водитель за рулём "Лады-Приоры" совершил наезд на двух пешеходов, после чего опрокинулся. В результате двое мужчин, на вид 40–45 лет, скончались до приезда скорой медицинской помощи", — сообщили в управлении.

На данный момент водитель находится в розыске, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.