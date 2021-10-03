В Риме из-за сильного пожара частично обрушился старинный мост

В Риме минувшей ночью загорелся старинный мост Индустрии, который был построен в 1862–1863 годах. Пожарные почти до рассвета боролись с огнём. В результате происшествия серьёзно пострадали трубы газоснабжения и электрокабели, проложенные под мостом, более 180 семей остались без электричества.

A #Roma un incendio devasta il #pontedellindustria tra Ostiense e Marconi. Le fiamme divorano la struttura e alcune parti crollano. Il vasto incendio avrebbe interessato anche una conduttura del gaspic.twitter.com/GmIQOwmvQj — Andrea Conti (@IlContiAndrea) October 2, 2021

По мнению пожарных, возгорание могло произойти в результате короткого замыкания в системе электроснабжения. При происшествии никто не пострадал. На месте ведутся работы по восстановлению движения и подачи электричества. Мост над Тибром длиной 131 метр жители Рима называли "Железным мостом". Он соединял железнодорожный вокзал Термини с портовым городом Чивитавеккья.

"Сердце сжимается, когда видишь, в каком состоянии сейчас находится этот исторический объект", — сказала мэр Рима Вирджиния Раджи, приехавшая ночью на место происшествия.