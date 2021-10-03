НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Риме из-за сильного пожара частично обрушился старинный мост

Возгорание могло произойти в результате короткого замыкания в системе электроснабжения.

3 октября, 07:18

В Риме минувшей ночью загорелся старинный мост Индустрии, который был построен в 1862–1863 годах. Пожарные почти до рассвета боролись с огнём. В результате происшествия серьёзно пострадали трубы газоснабжения и электрокабели, проложенные под мостом, более 180 семей остались без электричества.

По мнению пожарных, возгорание могло произойти в результате короткого замыкания в системе электроснабжения. При происшествии никто не пострадал. На месте ведутся работы по восстановлению движения и подачи электричества. Мост над Тибром длиной 131 метр жители Рима называли "Железным мостом". Он соединял железнодорожный вокзал Термини с портовым городом Чивитавеккья.

"Сердце сжимается, когда видишь, в каком состоянии сейчас находится этот исторический объект", — сказала мэр Рима Вирджиния Раджи, приехавшая ночью на место происшествия.

Российская шаманка попыталась сварить медвежью мочу и вызвала крупный пожар в США

Российская шаманка попыталась сварить медвежью мочу и вызвала крупный пожар в США

Ранее в Новой Москве склад охватил мощный пожар на площади в три тысячи квадратов. По последним данным, возгорание локализовано. На месте работали свыше 100 спасателей и 40 единиц техники.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1