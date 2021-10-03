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В США самолёт разорвало на части от столкновения с рекламным щитом

В результате происшествия никто не пострадал. В качестве меры предосторожности пилота доставили в больницу.

3 октября, 07:07

В США самолёт разорвало на части от столкновения с рекламным щитом. Видео © Facebook / Chambers County Sheriff's Office

В США в штате Техас местные жители стали свидетелями авиакрушения. У них на глазах жёлтый кукурузник начал взлетать, но, приподнявшись на несколько метров, врезался в рекламный щит и упал на землю. На кадрах с места происшествия видно, что от полученных ударов самолёт разорвало на части.

Кукурузник использовали в качестве платформы во время парада на фестивале риса, но после праздника пилот решил не буксировать транспорт, а полететь на нём в аэропорт. Крушение произошло около 10:45 по местному времени на шоссе 124 возле Бродвей-авеню. Улицу перекрывали для ликвидации последствий аварии, но в данный момент движение восстановлено, сообщается на официальном сайте шерифа округа.

В результате происшествия никто, кроме техники, не пострадал. В качестве меры предосторожности пилота доставили в больницу. По мнению властей, причиной крушения стал сильный ветер.

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Ранее самолёт с 200 кг кокаина на борту разбился на юге Доминиканы. Жертв на месте крушения обнаружено не было. Сейчас власти пытаются найти наркоторговцев.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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