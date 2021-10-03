Главред КП назвал ситуацию вокруг издания в Белоруссии произволом

То, что происходит вокруг издания "Комсомольская правда" в Беларуси", — произвол. Об этом заявил главный редактор "Комсомолки" Владимир Сунгоркин. По его словам, блокировка сайта в Белоруссии и задержание журналиста являются абсолютно неадекватной реакцией на невинную заметку.

"Это какой-то произвол, это какая-то неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку. Там буквально несколько слов одноклассницы преступника: что в школе он был очень хорошим парнем, и что с ним случилось — она не понимает", — цитирует Сунгоркина kp.ru .

По его словам, дома у задержанного Геннадия Можейко следователи в течение нескольких часов проводили обыск, а сам он сейчас находится в минском изоляторе на Окрестина. В Москву же журналист ездил не по редакционному заданию, а по личным делам, добавил главред "Комсомолки". Сунгоркин также связал происходящее с подготовкой Белоруссии к референдуму. По его мнению, власти не устраивает то, что в стране существует информационный канал с аудиторией в несколько сотен человек, который не контролируется ими напрямую.