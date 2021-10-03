Главред КП назвал ситуацию вокруг издания в Белоруссии произволом
Он не исключил, что происходящее может быть связано с подготовкой к референдуму в стране.
Фото © ТАСС / Роман Демьяненко
То, что происходит вокруг издания "Комсомольская правда" в Беларуси", — произвол. Об этом заявил главный редактор "Комсомолки" Владимир Сунгоркин. По его словам, блокировка сайта в Белоруссии и задержание журналиста являются абсолютно неадекватной реакцией на невинную заметку.
"Это какой-то произвол, это какая-то неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку. Там буквально несколько слов одноклассницы преступника: что в школе он был очень хорошим парнем, и что с ним случилось — она не понимает", — цитирует Сунгоркина kp.ru.
По его словам, дома у задержанного Геннадия Можейко следователи в течение нескольких часов проводили обыск, а сам он сейчас находится в минском изоляторе на Окрестина. В Москву же журналист ездил не по редакционному заданию, а по личным делам, добавил главред "Комсомолки". Сунгоркин также связал происходящее с подготовкой Белоруссии к референдуму. По его мнению, власти не устраивает то, что в стране существует информационный канал с аудиторией в несколько сотен человек, который не контролируется ими напрямую.
Напомним, накануне главред "Комсомольской правды" сообщил о пропаже в Минске сотрудника издания Геннадия Можейко. В редакции "КП" предположили, что его могли задержать правоохранительные органы. Позднее стало известно местонахождение пропавшего журналиста: Можейко был задержан в связи с делом по статьям "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти".
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