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Психолог рассказала, как внешний вид влияет на зарплату и карьеру россиян

По словам специалиста, низких людей ждёт успех в бизнесе, высоких — в продажах.

3 октября, 05:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

При приёме на работу HR-специалисты нередко смотрят на рост соискателя и индекс его тела. Таким мнением в беседе с радио Sputnik поделилась психолог Элина Ландман.

"На собеседовании в отдел продаж высокий соискатель будет рассматриваться как более перспективный кандидат. Поскольку бессознательно окружающие будут считать, что этот человек более убедителен, авторитарен и смел, а ещё имеет лидерские способности", — отметила она.

Опрос показал, как много россиян терпят неудачи на работе

Опрос показал, как много россиян терпят неудачи на работе

При этом, по словам специалиста, рост играет важную роль только для наёмных сотрудников. В бизнесе же, напротив, выигрывают невысокие люди. Такие предприниматели часто проявляют лидерские качества и агрессию, что делает их более перспективными на фоне конкурентов.

При приёме на работу женщины руководители могут обратить внимание на её нестандартную фигуру или лишний вес, отмечает Ландман. Как правило, о таких думают, что они ведут неправильный образ жизни и не прикладывают усилий для того, чтобы меняться. Однако если соискатель абсолютно уверена в себе — в глазах большинства работодателей её вес уйдёт на второй план, подчеркнула психолог.

Ранее Лайф писал, что, по данным исследования, проведённого цифровым медицинским сервисом "Доктор рядом" и рекрутинговой платформой hh.ru, более половины работодателей отказывали соискателям из-за внешнего вида.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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