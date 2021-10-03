Психолог рассказала, как внешний вид влияет на зарплату и карьеру россиян

При приёме на работу HR-специалисты нередко смотрят на рост соискателя и индекс его тела. Таким мнением в беседе с радио Sputnik поделилась психолог Элина Ландман.

"На собеседовании в отдел продаж высокий соискатель будет рассматриваться как более перспективный кандидат. Поскольку бессознательно окружающие будут считать, что этот человек более убедителен, авторитарен и смел, а ещё имеет лидерские способности", — отметила она.

При этом, по словам специалиста, рост играет важную роль только для наёмных сотрудников. В бизнесе же, напротив, выигрывают невысокие люди. Такие предприниматели часто проявляют лидерские качества и агрессию, что делает их более перспективными на фоне конкурентов.

При приёме на работу женщины руководители могут обратить внимание на её нестандартную фигуру или лишний вес, отмечает Ландман. Как правило, о таких думают, что они ведут неправильный образ жизни и не прикладывают усилий для того, чтобы меняться. Однако если соискатель абсолютно уверена в себе — в глазах большинства работодателей её вес уйдёт на второй план, подчеркнула психолог.