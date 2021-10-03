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"Мужчина два раза перевернулся в воздухе и упал": В Петербурге подросток на электросамокате сбил сразу двух человек

Очевидец событий выразил большую благодарность медикам из находившегося рядом с местом инцидента мобильного пункта вакцинации, которые оперативно пришли на помощь.

3 октября, 05:16

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

В Санкт-Петербурге подросток на электросамокате наехал на двух человек. Как сообщает портал "Мегаполис", инцидент произошёл в Выборгском районе, на проспекте Энгельса.

"Пара шла за руку в сторону "Миража" (кинотеатр. — Прим. Лайфа). Парень ехал быстро и сбил обоих. Мужчина два раза перевернулся в воздухе и упал. Его забрали в больницу. С женщиной всё хорошо", — рассказал очевидец происшествия, отметив, что сам гонщик, которому на вид около 15 лет, не пострадал.

В России число погибших в ДТП с электросамокатами выросло в четыре раза в 2021 году

В России число погибших в ДТП с электросамокатами выросло в четыре раза в 2021 году

Также очевидец выразил большую благодарность медикам из находившегося рядом с местом инцидента мобильного пункта вакцинации. Мужчина отметил, что они среагировали оперативно. Он записал номер автомобиля медработников в надежде, что их поощрят.

Ранее в Госдуме предложили юридически приравнять электросамокаты к мопедам. По мнению депутата Владимира Афонского, неправильно, что водители этого вида транспорта считаются пешеходами.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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