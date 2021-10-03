"Мужчина два раза перевернулся в воздухе и упал": В Петербурге подросток на электросамокате сбил сразу двух человек

Очевидец событий выразил большую благодарность медикам из находившегося рядом с местом инцидента мобильного пункта вакцинации, которые оперативно пришли на помощь.