"Мужчина два раза перевернулся в воздухе и упал": В Петербурге подросток на электросамокате сбил сразу двух человек
Очевидец событий выразил большую благодарность медикам из находившегося рядом с местом инцидента мобильного пункта вакцинации, которые оперативно пришли на помощь.
Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев
В Санкт-Петербурге подросток на электросамокате наехал на двух человек. Как сообщает портал "Мегаполис", инцидент произошёл в Выборгском районе, на проспекте Энгельса.
"Пара шла за руку в сторону "Миража" (кинотеатр. — Прим. Лайфа). Парень ехал быстро и сбил обоих. Мужчина два раза перевернулся в воздухе и упал. Его забрали в больницу. С женщиной всё хорошо", — рассказал очевидец происшествия, отметив, что сам гонщик, которому на вид около 15 лет, не пострадал.
Также очевидец выразил большую благодарность медикам из находившегося рядом с местом инцидента мобильного пункта вакцинации. Мужчина отметил, что они среагировали оперативно. Он записал номер автомобиля медработников в надежде, что их поощрят.
Ранее в Госдуме предложили юридически приравнять электросамокаты к мопедам. По мнению депутата Владимира Афонского, неправильно, что водители этого вида транспорта считаются пешеходами.
Лента новостей
Модный дом Balenciaga представил новую коллекцию в специальном эпизоде "Симпсонов"
сегодня в 04:53
Майк Тайсон захотел подраться с популярным блогером и заработать "кучу денег"
сегодня в 04:15
Транзитом через Узбекистан: Стали известны подробности побега экс-президента Афганистана Гани в ОАЭ
сегодня в 04:09
Комментариев: 0