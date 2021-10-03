НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Майк Тайсон захотел подраться с популярным блогером и заработать "кучу денег"

Знаменитый боксёр выразил уверенность, что Логан Пол не откажется от столь привлекательного в финансовом плане поединка.

3 октября, 04:15
<p>Логан Пол и Майк Тайсон. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CP1UHSpJAxH/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> loganpaul</a>, ТАСС / Донат Сорокин</p>

Логан Пол и Майк Тайсон. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / loganpaul, ТАСС / Донат Сорокин

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон заявил, что хотел бы провести бой с известным ютуб-блогером Логаном Полом и получить за это "кучу денег".

В эфире подкаста Hotboxin’ 55-летний спортсмен выразил уверенность в том, что ни Логан Пол, ни его брат Джейк не откажутся от такого денежного поединка.

"За 100 миллионов долларов они что угодно сделают. Им плевать, что их побьют", — отметил Тайсон.

Очень быстрый нокаут: Белфорт справился с легендарным Холифилдом в первом же раунде

Очень быстрый нокаут: Белфорт справился с легендарным Холифилдом в первом же раунде

Напомним, в июне этого года 26-летний Логан Пол встретился на ринге со знаменитым боксёром Флойдом Мейвезером. Поединок прошёл в статусе показательного. Победитель по итогам боя назван не был. В свою очередь 24-летний Джейк Пол провёл несколько боксёрских поединков. В частности, он дрался с Беном Аскреном и Тайроном Вудли, известными публике по выступлениям в UFC. В обеих схватках Пол одержал победу.

Большие деньги и Трамп-комментатор: Зачем Холифилд и другие легенды бокса возвращаются на ринг

Большие деньги и Трамп-комментатор: Зачем Холифилд и другие легенды бокса возвращаются на ринг

Тайсон вернулся на ринг в ноябре 2020 года. В выставочном поединке он встретился с другим экс-чемпионом мира — Роем Джонсом – младшим. Бой завершился вничью.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Большие деньги и Трамп-комментатор: Зачем Холифилд и другие легенды бокса возвращаются на ринг

10 сентября, 21:40

В Петербурге тиктокерша получила несколько ударов ножом в лицо из-за пиццы

сегодня в 11:24

Полузащитник Алексей Ионов пропустит матчи сборной России из-за травмы

сегодня в 12:03

"Я его разносила": Девушка – боец UFC рассказала, как побила оскорбившего её мужчину

1 октября, 23:26

Подозреваемого в убийстве трёх студенток под Оренбургом вычислили по ДНК на одежде

сегодня в 12:21

Новости партнеров

Layer 1