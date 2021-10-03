Майк Тайсон захотел подраться с популярным блогером и заработать "кучу денег"

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон заявил, что хотел бы провести бой с известным ютуб-блогером Логаном Полом и получить за это "кучу денег".

В эфире подкаста Hotboxin’ 55-летний спортсмен выразил уверенность в том, что ни Логан Пол, ни его брат Джейк не откажутся от такого денежного поединка.

"За 100 миллионов долларов они что угодно сделают. Им плевать, что их побьют", — отметил Тайсон.

Напомним, в июне этого года 26-летний Логан Пол встретился на ринге со знаменитым боксёром Флойдом Мейвезером. Поединок прошёл в статусе показательного. Победитель по итогам боя назван не был. В свою очередь 24-летний Джейк Пол провёл несколько боксёрских поединков. В частности, он дрался с Беном Аскреном и Тайроном Вудли, известными публике по выступлениям в UFC. В обеих схватках Пол одержал победу.