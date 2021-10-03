Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны в ОАЭ через территорию Узбекистана. Об этом пишет газета Hasht e Subh Daily.

По данным издания, 15 августа, незадолго до того, как радикальное движение "Талибан"* без боя вошло в Кабул, Гани, его помощники и охранники покинули Кабул на служебном вертолёте. Утверждается, что затем они продолжили полёт на самолёте казахстанской авиакомпании FlyJet.

"Среди 54 человек, приземлившихся на четырёх вертолётах в городе Термезе в Узбекистане (неподалеку от афгано-узбекской границы. — Прим. Лайфа), 22 были пилотами, вторыми пилотами и техниками ВВС, ещё 22 человека были телохранителями президента. И ни у кого из них не было паспортов", — пишет газета.

Уточняется, что в аэропорту Термеза Гани пробыл 31 час. Всё это время его охраняли 200 военнослужащих Узбекистана. Днём 16 августа бывший глава Афганистана и его окружение пересели на небольшой самолёт казахстанской авиакомпании. Борт FlyJet, выполнявший рейс FJK-1255, вылетел из Термеза в Абу-Даби 16 августа в 23:00 по местному времени (21:00 мск) вместе с афганским лидером и его 53 спутниками. Через три с половиной часа самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

А ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.