Правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местного самоуправления. Об этом на брифинге сообщил председатель ЦИК страны Георгий Каландаришвили.

Так, по итогам обработки данных с 38,63% избирательных участков, "Грузинская мечта" набирает 48,56% голосов. На втором месте идёт "Единое национальное движение" (партия экс-президента Михаила Саакашвили) с 32,32% голосов. На третьей строчке — партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 6,87%.

На выборах мэра Тбилиси намечается второй тур, так как действующий градоначальник, экс-футболист Каха Каладзе по итогам данных с 41% участков набирает 45,5% голосов, а его соперник из "Единого нацдвижения" Ника Мелия — 34,13%.