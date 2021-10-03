НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Партия Саакашвили отстаёт: ЦИК Грузии опубликовал первые данные местных выборов

Согласно предварительным результатам, для определения нового мэра Тбилиси понадобится второй тур.

3 октября, 03:41
<p>Фото © ТАСС/EPA</p>

Фото © ТАСС/EPA

Правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местного самоуправления. Об этом на брифинге сообщил председатель ЦИК страны Георгий Каландаришвили.

Так, по итогам обработки данных с 38,63% избирательных участков, "Грузинская мечта" набирает 48,56% голосов. На втором месте идёт "Единое национальное движение" (партия экс-президента Михаила Саакашвили) с 32,32% голосов. На третьей строчке — партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" с 6,87%.

Соперничающие партии Грузии одновременно празднуют победу на выборах

Соперничающие партии Грузии одновременно празднуют победу на выборах

На выборах мэра Тбилиси намечается второй тур, так как действующий градоначальник, экс-футболист Каха Каладзе по итогам данных с 41% участков набирает 45,5% голосов, а его соперник из "Единого нацдвижения" Ника Мелия — 34,13%.

От выборов в органы местного самоуправления зависит проведение выборов в Парламент Грузии в следующем году. Чтобы они не состоялись, правящая партия должна набрать не менее 43% голосов.

Саакашвили уличили в подготовке госпереворота в Грузии

Саакашвили уличили в подготовке госпереворота в Грузии

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 1

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
avatar
vladimir bogdanovсегодня в 06:15

это где?

Новости партнеров

Layer 1