Соперничающие партии Грузии одновременно празднуют победу на выборах
Телеканалы приводят значительно отличающиеся данные экзитполов, от которых зависит, состоятся ли в следующем году выборы в парламент.
Фото © ТАСС / Давид Мдзинаришвили
Партии "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" одновременно празднуют свою победу на выборах в органы местного самоуправления. По данным экзитполов, "Грузинская мечта", которая является правящей партией, выиграла почти во всех муниципальных округах. Вместе с тем разные источники публикуют результаты экзитполов со значительным разбросом.
Так, по информации телеканала "Имеди", "Грузинская мечта" набирает 47,6% голосов. Телекомпания "Мтавари архи" приводит совсем другие данные. Согласно её экзитполам, у "Грузинской мечты" 38,6% голосов. От результата местных выборов зависит, состоятся ли внеочередные парламентские выборы. 19 апреля было заключено соглашение, согласно которому "Грузинская мечта" должна набрать не менее 43%, чтобы не проводить голосование весной 2022 года.
Также непонятна ситуация с выборами мэра Тбилиси. По данным "Имеди", с 51,3% лидирует действующий градоначальник Каха Каладзе. Согласно сведениям других телеканалов, он не набирает 50%, а это значит, что предстоит второй тур.
"Спасибо всем! Факт в том, что "Грузинская мечта" проиграла в Тбилиси, это означает, что столичное сакребуло (орган местного самоуправления. — Прим. Лайфа) будет укомплектовано оппозиционерами. Второй тур необратим, поздравляю всех", — заявил кандидат от "Единого нацдвижения" Ника Мелия.
Комментариев: 0