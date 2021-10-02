Соперничающие партии Грузии одновременно празднуют победу на выборах

Партии "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" одновременно празднуют свою победу на выборах в органы местного самоуправления. По данным экзитполов, "Грузинская мечта", которая является правящей партией, выиграла почти во всех муниципальных округах. Вместе с тем разные источники публикуют результаты экзитполов со значительным разбросом.

Так, по информации телеканала "Имеди", "Грузинская мечта" набирает 47,6% голосов. Телекомпания "Мтавари архи" приводит совсем другие данные. Согласно её экзитполам, у "Грузинской мечты" 38,6% голосов. От результата местных выборов зависит, состоятся ли внеочередные парламентские выборы. 19 апреля было заключено соглашение, согласно которому "Грузинская мечта" должна набрать не менее 43%, чтобы не проводить голосование весной 2022 года.

Также непонятна ситуация с выборами мэра Тбилиси. По данным "Имеди", с 51,3% лидирует действующий градоначальник Каха Каладзе. Согласно сведениям других телеканалов, он не набирает 50%, а это значит, что предстоит второй тур.