Зеленский захотел остаться президентом Украины до выполнения всех предвыборных обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы занимать пост главы государства до того момента, когда он выполнит все свои предвыборные обещания. Об этом лидер Незалежной рассказал во время выступления на выездном заседании партии "Слуга народа".

"Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", — приводит его слова пресс-служба президентской партии.

При этом Зеленский отметил, что в программе президента и его партии "больше не существует пунктов, которые нет возможности выполнить".

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины в мае 2019 года. Его ключевым предвыборным обещанием было установление мира в Донбассе. Во время избирательной кампании он также заявлял, что идёт только на один президентский срок. Спикер Рады Дмитрий Разумков 30 сентября напомнил, что эта мысль была частью обещаний Зеленского перед выборами, а также выразил мнение, что свои предвыборные обещания необходимо выполнять.